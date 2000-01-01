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Солдаты ЦАХАЛа приговорены за изнасилование и содомию | Фото: Thinkstock01.02 19:08   MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа приговорены за изнасилование и содомию

Военный трибунал ВВС ЦАХАЛа вынес приговор по делам двух солдат, признанных виновными в изнасиловании военнослужащей на базе ЦАХАЛа.

Солдаты, Дин Тувиль и Акавия Исраэль признаны виновными в сексуальной атаке против солдатки в апреле 2015. Дин Тувиль также признан виновным в изнасиловании еще одной солдатки в ноябре 2014.

Во время совершения непристойных действий в отношении военнослужащего другие солдаты смотрели, а обвиняемые снимали происходящее на видео. Солдаты признаны виновными в изнасиловании, содомии и совершении непристойных действий.

Тувиль приговорен к 11 годам лишения свободы, году и семи месяцам условного заключения и выплате денежной компенсации в размере 56 тысяч шекелей. Исраэль приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы, семи месяцам условно и выплате компенсации в размере 16 тысяч шекелей.
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