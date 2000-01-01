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Гнев и отчаяние. Эвакуацию Амоны сняли на видео с воздуха 01.02 16:28   MIGnews.com

Гнев и отчаяние. Эвакуацию Амоны сняли на видео с воздуха

Утром 1 февраля солдаты ЦАХАЛа прибыли к поселению Амона для эвакуации. Для транспортировки 42 семей были подготовлены около десятка автобусов. У въезда в город их встретили около двух сотен активистов, преимущественно подростки и молодежь.



Полицейский дрон снял происходившее у поселения на видео, которое было опубликовано в интернете.

Не обошлось без столкновений – активисты и жители поселения кидали в израильских военнослужащих камнями, за что 15 из них были арестованы, сообщили в полиции. В результате насилия пострадали более 15 сотрудников сил безопасности, причем двоим офицерам в глаза попало химическое вещество. Им оказали помощь в медцентре "Хадасса".

Сообщается, что для усложнения подходов к поселению жители Амоны разлили на ведущих к ней, дорогах масло.
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