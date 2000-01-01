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Алжирцу грозит 25 лет тюрьмы за интервью с израильтянином | Фото: Thinkstock01.02 15:59   MIGnews.com

Алжирцу грозит 25 лет тюрьмы за интервью с израильтянином

Правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщает, о непропорциональном обвинении, которое выдвинули алжирскому блогеру Туати Марзуку – за интервью с мужчиной, которого он представил израильским дипломатом, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Видеозапись состоявшейся по Skype онлайн-беседы он опубликовал на своем сайте 9 января. Во время интервью его собеседник сделал достаточно скандальное заявление о том, что до 2000 года у Израиля были связисты в Алжире.

За это 17 января Марзук был помещен в тюрьму под предлогом нарушения статьи уголовного кодекса о "разговоре с агентами иностранной державы с целью навредить дипломатическому положению Алжира". Данное правонарушение предполагает наказание в виде от 10 до 20 лет лишения свободы. Еще 5 лет ему грозит за "повторяющиеся провокации и подстрекательство".

"Даже если сделанные в интервью заявления были непроверенными, подобные обвинения согласно Уголовному кодексу являются неоправданными", - заявила директор "Репортеров без границ" Вирджиния Дэнглз.
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