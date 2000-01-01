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Иран признал испытание баллистической ракеты | Фото: Thinkstock01.02 15:52   MIGnews.com

Иран признал испытание баллистической ракеты

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

"Эти действия (испытание) были проведены в рамках усиления оборонной мощи Ирана, они не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции СБ ООН 2231", – цитирует СМИ слова Дехгана.

Согласно резолюции, Ирану запрещена любая деятельность, связанная с баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд. Дехган заявил, что проведенные испытания не имеют отношения к ядерному оружию, так как такой тип вооружений вообще не указан в военной доктрине страны.

Он подчеркнул, что Иран не позволит никому вмешиваться в его оборонную деятельность.

Испытание проведено в субботу.

Заявление министра прозвучало в среду, когда в Иране отмечается День космических технологий.

Ранее СМИ сообщали, что пуск зафиксировали системы слежения США. Согласно оценкам американской стороны, эта ракета могла нести боеголовку массой в 500 кг и имела дальность действия в 300 км.

Вашингтон назвал действия Тегерана "провокационными и безответственными".
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