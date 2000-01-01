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В Иудее и Самарии построят еще 3000 единиц жилья | Фото: Thinkstock01.02 07:13   MIGnews.com

В Иудее и Самарии построят еще 3000 единиц жилья

Поздно вечером правительство Израиля одобрило строительство в Иудее и Самарии около трех тысяч новых единиц жилья. О таком решении сообщило во вторник, 31 января, министерство обороны.

"2000 единиц жилья уже готовы к немедленному распределению, а остальные находятся на различных стадиях строительства. Мы вошли в эпоху, в которой жизнь в Иудее и Самарии возвращается в свое нормальное русло, а также предоставляются реальные решения жилищных и бытовых нужд", - цитирует министра обороны Израиля Авигдора Либермана Jerusalem Post.

Новое жилье будет распределено следующим образом: 700 единиц в Алфей-Менаше, по 650 в Бейтар-Илит и Бейт-Арье, 150 в Нокдим и по 100 в Шило, Карней Шомроне и Мецудот-Иегуда, по 80 в Нофим и Кфар-Эльдад.

Стоит отметить, что вдобавок к 2500 единиц жилья, о строительстве которых объявили на прошлой неделе, произошедшее является совершенно беспрецедентным случаем для Израиля.
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