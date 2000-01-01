02.01 07:13 MIGnews.com

Тысячи людей оказались в ловушке на востоке Австралии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





На востоке Австралии из-за лесных пожара на пляжах заблокированы тысячи людей.Как сообщает Deutsche Welle, правительство объявило, что направило помощь пострадавшим.Продукты питания и воду местным жителям доставят военные корабли. Однако до прибрежных городков в штате Виктория они доберутся не раньше четверга или даже пятницы.Кроме того, начнется эвакуация людей с пляжей на вертолетах.Самые крупные пожары бушуют вблизи городе Маллакута в Виктории, расположенного в 500 км к востоку от Мельбурна. Там на местных пляжах заблокированы, по приблизительным подсчетам, четыре тысячи человек, которые спасались от огня.