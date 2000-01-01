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Тысячи людей оказались в ловушке на востоке Австралии | Фото:02.01 07:13   MIGnews.com

Тысячи людей оказались в ловушке на востоке Австралии

На востоке Австралии из-за лесных пожара на пляжах заблокированы тысячи людей.

Как сообщает Deutsche Welle, правительство объявило, что направило помощь пострадавшим.

Продукты питания и воду местным жителям доставят военные корабли. Однако до прибрежных городков в штате Виктория они доберутся не раньше четверга или даже пятницы.

Кроме того, начнется эвакуация людей с пляжей на вертолетах.

Самые крупные пожары бушуют вблизи городе Маллакута в Виктории, расположенного в 500 км к востоку от Мельбурна. Там на местных пляжах заблокированы, по приблизительным подсчетам, четыре тысячи человек, которые спасались от огня.


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