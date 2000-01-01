Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ким Чен Ын решил не поздравлять своих граждан | Фото:02.01 06:26   MIGnews.com

Ким Чен Ын решил не поздравлять своих граждан

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от поздравления граждан своего народа в новогоднее утро.

Вместо поздравления на корейском телевидении показали декабрьское заседание Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием Ына, пишет в среду, 1 января, Bloomberg.

На мероприятии северокорейский лидер, в частности, заявил, что больше не связан обязательствами моратория на ядерные испытания и анонсировал новые виды стратегических вооружений.

Отметим, что Ким Чен Ын ежегодно выступал с новогодними обращениями с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен в 1940-х годах.

"Год назад, когда дипломатия между Кимом и [президентом США Дональдом] Трампом выглядела более многообещающей, северокорейский лидер отказался от формальностей, чтобы произнести свое новогоднее обращение", — пишет издание.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:23
Эдельштейн наложит вето на обсуждение иммунитета Нетаниягу
08:10
Австралия: армия начала массовую эвакуацию из зоны пожаров
07:50
Лицман потребовал построить фабрику вакцин в Израиле
07:29
Нетаниягу по части дел требует субстантивного иммунитета
07:13
НДИ требует срочно обсудить неприкосновенность Нетаниягу
07:13
Тысячи людей оказались в ловушке на востоке Австралии
07:02
Ганц подаст в суд на Нетаниягу за клевету
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:36
Netflix назвал свои самые популярные проекты 2019 года
03:15
Шварценеггер хочет завершить свою карьеру в кино
01:26
Папа Франциск извинился за то, что ударил женщину по руке
00:10
Греция выходит из экономического кризиса
23:20
ФРГ останавливает АЭС
22:48
"Квартал 95" "извинился" перед Гонтаревой  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus