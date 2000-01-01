02.01 06:26 MIGnews.com

Ким Чен Ын решил не поздравлять своих граждан

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от поздравления граждан своего народа в новогоднее утро.Вместо поздравления на корейском телевидении показали декабрьское заседание Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием Ына, пишет в среду, 1 января, Bloomberg.На мероприятии северокорейский лидер, в частности, заявил, что больше не связан обязательствами моратория на ядерные испытания и анонсировал новые виды стратегических вооружений.Отметим, что Ким Чен Ын ежегодно выступал с новогодними обращениями с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен в 1940-х годах."Год назад, когда дипломатия между Кимом и [президентом США Дональдом] Трампом выглядела более многообещающей, северокорейский лидер отказался от формальностей, чтобы произнести свое новогоднее обращение", — пишет издание.