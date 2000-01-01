01.01 20:58 MIGnews.com

В сети показали последствия российской бомбежки в Сирии

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Российская Федерация жесточайшим образом проутюжила город Сармин на северо-западе Сирии, в результате чего один из снарядов угодил прямиком в школу.Видеозапись с последствиями соответствующей трагедии опубликовал блогер vitauskas на своем Telegram-канале."Новогодние подарки от "русского мира" сирийским детям", – подписал свой пост блогер.Указывается, что удар был проведен с использованием запрещенных кассетных бомб. На ролике запечатлено, как службы спасения эвакуируют пострадавших несовершеннолетних.