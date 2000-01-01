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В сети показали последствия российской бомбежки в Сирии | Фото:01.01 20:58   MIGnews.com

В сети показали последствия российской бомбежки в Сирии

Российская Федерация жесточайшим образом проутюжила город Сармин на северо-западе Сирии, в результате чего один из снарядов угодил прямиком в школу.

Видеозапись с последствиями соответствующей трагедии опубликовал блогер vitauskas на своем Telegram-канале.

"Новогодние подарки от "русского мира" сирийским детям", – подписал свой пост блогер.



Указывается, что удар был проведен с использованием запрещенных кассетных бомб. На ролике запечатлено, как службы спасения эвакуируют пострадавших несовершеннолетних.


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