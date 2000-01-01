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Протесты в Гонконге: полиция задержала сотни человек | Фото:01.01 19:23   MIGnews.com

Протесты в Гонконге: полиция задержала сотни человек

В Гонконге во время Новогоднего марша солидарности полиция задержала больше 400 человек.

По оценке организаторов в акции участвовали более 1,03 млн человек, сообщает местное издание South China Morning Post.

Акция завершилась досрочно по требованиям полиции.

Протестующие требовали расследовать перегибы правоохранителей во время задержаний участников предыдущих акций, амнистии для всех арестованных, а также введения всеобщего избирательного права.


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