Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мужчина поджег больницу из-за `слишком длинной` очереди | Фото:01.01 18:57   MIGnews.com

Мужчина поджег больницу из-за "слишком длинной" очереди

Житель Ашкелона Хаим Бузагло поджег больницу "Барзилай" из-за долгого ожидания очереди к врачу в приемном покое.

Такие материалы следствия содержит обвинительное заключение, поданное в среду, 1 января, прокуратурой Южного округа, сообщает Ynet.

Обвиняемый признался в преступлении охранникам больницы, а потом и на следствии. Согласно материалам дела, когда он посчитал, что ожидание приема уж слишком затянулось, то пошел в туалет и поджог там мусорное ведро. Затем зашел во врачебный кабинет, где в это время никого не было, и подпалил кушетку.

Бузагло, как ни в чем небывало, вернулся в коридор продолжил ждать приема. Из-за пожара из приемного покоя были эвакуированы пациенты и врачебный персонал, который смог вернуться к нормальной работе лишь через 2 часа. Суммарный ущерб, причиненный действиями Бузагло, оценивается в 23.000 шекелей.

В ходатайстве о продлении содержания подсудимого под стражей до вынесения приговора прокуратура указала: "Обвиняемый легкомысленно поджег кабинет врача в больнице и продолжил вести себя как ни в чем ни бывало. Все это он совершил только потому, что ему не понравилось долгое ожидание в очереди и отношение персонала больницы к нему.

Своими действиями обвиняемый поставил под угрозу пациентов и персонал, которые могли пострадать".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:23
Протесты в Гонконге: полиция задержала сотни человек
18:30
Украинский оператор ГТС отделился от "Нафтогаза"
18:05
Медики предупредили об ужасных последствиях переедания
17:39
Неизвестный напал с ножом на женщину в Тель-Авиве
17:16
В ФРГ горел зоопарк: погибли более 30 обезьян
16:20
Польша взяла командование силами реагирования НАТО
16:02
Полицейского обвинят в насильственном задержании харедим
15:54
Новогодняя ночь в Брюсселе: сожженные автомобили, аресты
15:28
МИД Израиля предостерег от поездок в Южную Африку
15:26
Конфликт между ХАМАС и Исламским Джихадом
14:53
КНДР намерена испытать новейшее оружие  
14:02
Турция передала ПА "османские архивы"
13:45
Лига арабских государств против "вмешательства в Ливию"
13:01
"Нетаниягу может законно требовать иммунитета"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus