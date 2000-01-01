01.01 18:57 MIGnews.com

Мужчина поджег больницу из-за "слишком длинной" очереди

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Житель Ашкелона Хаим Бузагло поджег больницу "Барзилай" из-за долгого ожидания очереди к врачу в приемном покое.Такие материалы следствия содержит обвинительное заключение, поданное в среду, 1 января, прокуратурой Южного округа, сообщает Ynet.Обвиняемый признался в преступлении охранникам больницы, а потом и на следствии. Согласно материалам дела, когда он посчитал, что ожидание приема уж слишком затянулось, то пошел в туалет и поджог там мусорное ведро. Затем зашел во врачебный кабинет, где в это время никого не было, и подпалил кушетку.Бузагло, как ни в чем небывало, вернулся в коридор продолжил ждать приема. Из-за пожара из приемного покоя были эвакуированы пациенты и врачебный персонал, который смог вернуться к нормальной работе лишь через 2 часа. Суммарный ущерб, причиненный действиями Бузагло, оценивается в 23.000 шекелей.В ходатайстве о продлении содержания подсудимого под стражей до вынесения приговора прокуратура указала: "Обвиняемый легкомысленно поджег кабинет врача в больнице и продолжил вести себя как ни в чем ни бывало. Все это он совершил только потому, что ему не понравилось долгое ожидание в очереди и отношение персонала больницы к нему.Своими действиями обвиняемый поставил под угрозу пациентов и персонал, которые могли пострадать".