01.01 17:39 MIGnews.com

Неизвестный напал с ножом на женщину в Тель-Авиве

דיווח ראשוני: אישה נדקרה בתחנת אוטובוס בתל השומר – מצבה קל-בינוני, הדוקר נמלט@ittaishick — כאן חדשות (@kann_news) January 1, 2020

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Неизвестный нанес несколько ударов женщине на автобусной остановке неподалеку больницы "Тель ха-Шомер", что в Тель-Авиве.Инцидент произошел 1 января, около 16:05, сообщает портал "Кан Бет".Пострадавшая с ранениями средней тяжести была госпитализирована.Крупные силы полиции стянули в район инцидента для поиска злоумышленника. На данный момент проверяются все версии подоплеки происшествия, не исключен теракт.