Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Неизвестный напал с ножом на женщину в Тель-Авиве | Фото:01.01 17:39   MIGnews.com

Неизвестный напал с ножом на женщину в Тель-Авиве

Неизвестный нанес несколько ударов женщине на автобусной остановке неподалеку больницы "Тель ха-Шомер", что в Тель-Авиве.

Инцидент произошел 1 января, около 16:05, сообщает портал "Кан Бет".

Пострадавшая с ранениями средней тяжести была госпитализирована.



Крупные силы полиции стянули в район инцидента для поиска злоумышленника. На данный момент проверяются все версии подоплеки происшествия, не исключен теракт.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:16
В ФРГ горел зоопарк: погибли более 30 обезьян
16:33
Нааму Иссахар вернули в московскую тюрьму
16:20
Польша взяла командование силами реагирования НАТО
16:02
Полицейского обвинят в насильственном задержании харедим
15:54
Новогодняя ночь в Брюсселе: сожженные автомобили, аресты
15:28
МИД Израиля предостерег от поездок в Южную Африку
15:26
Конфликт между ХАМАС и Исламским Джихадом
14:53
КНДР намерена испытать новейшее оружие  
14:02
Турция передала ПА "османские архивы"
13:45
Лига арабских государств против "вмешательства в Ливию"
13:01
"Нетаниягу может законно требовать иммунитета"
12:27
Иран и Россия активизируют сотрудничество на Ближнем Востоке
11:42
В Израиле живет 9,14 миллиона человек
11:31
Оборонный бюджет США на 2020 год: какие планы на Россию?
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus