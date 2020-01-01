01.01 17:39 MIGnews.com
Неизвестный напал с ножом на женщину в Тель-Авиве
Неизвестный нанес несколько ударов женщине на автобусной остановке неподалеку больницы "Тель ха-Шомер", что в Тель-Авиве.
Инцидент произошел 1 января, около 16:05, сообщает портал "Кан Бет".
Пострадавшая с ранениями средней тяжести была госпитализирована.
Крупные силы полиции стянули в район инцидента для поиска злоумышленника. На данный момент проверяются все версии подоплеки происшествия, не исключен теракт.
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