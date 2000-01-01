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Нааму Иссахар вернули в московскую тюрьму | Фото:01.01 16:33   MIGnews.com

Нааму Иссахар вернули в московскую тюрьму

Наама Иссахар, израильтянка, которую арестовали в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, вернули в московскую тюрьму. Об этом сообщает Times of Israel.

Вчера семья Иссахар рассказала, что на прошлой неделе ее перевели в тюрьму далеко от Москвы, где ей не давали зимнюю одежду и книги.

Иссахар, 27 лет, отбывает 7,5-летний тюремный срок за контрабанду наркотиков после того, как в ее багаже во время остановки в Москве было обнаружено около 10 грамм каннабиса. Она отрицает обвинение.


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