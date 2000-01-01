В ФРГ горел зоопарк: погибли более 30 обезьян

В немецком городе Крефельд (Северный Рейн-Вестфалия) вскоре после полуночи 1 января вспыхнул пожар в зоопарке.
"Наши худшие опасения стали реальностью. В обезьяннике не выжило ни одна из животных", - написал зоопарк на своей странице в Facebook. Вольер с гориллами, который примыкает к помещению с обезьянами, удалось спасти. В этом вольере, построенном в 2012 году, живет семья горилл из семи особей.
Местные жители позвонили на номер экстренной службы. Когда через несколько минут пожарные прибыли на место, здание уже полыхало. Обезьянник сгорел дотла.
Причина пожара ночью оставалась непонятной. Однако, по данным СМИ, возгорание мог повлечь неудачно запущенный фейерверк. В пожарной службе это пока не подтвердили, пишет TheSun.
По данным зоопарка, обезьянник был открыт в 1975 году. Площадь здания в тепличном стиле составляла 2000 квадратных метров. В обезьяннике жили орангутанги, шимпанзе, гориллы, обезьяны, летучие мыши и птицы.
В результате пожара погибли более 30 приматов, в том числе старейшая в Европе горилла Масса, которой было 47 лет. Также погибло большое количество летучих мышей и птиц.