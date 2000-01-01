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Польша взяла командирование силами реагирования НАТО 01.01 16:20   MIGnews.com

Польша взяла командование силами реагирования НАТО

Польша берет на себя с сегодняшнего дня командование так называемым острием НАТО (VJTF), то есть силами очень высокой готовности, способными к реагированию в течение нескольких дней.

"Совместные Оперативные Силы Очень Высокой Готовности (VJTF), то есть наше острие, это значительный вклад в совместную оборону и сильная презентация возможностей Польши. Эти силы можно мгновенно располагать для обороны любой страны-союзникаиперед любой угрозой", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В их состав входят военнослужащие повышенной боевой готовности, делегированные на основе ротации между государствами-членами. Эти военнослужащие остаются в местах дислокации, но они должны быть способны в течение 48-72 часов попасть в любое нужное место, пишет пресс-служба Альянса.

По данным НАТО, к "острию" входят около 6 тысяч военнослужащих, в том числе около 3 тысяч из Польши. Также к силам быстрого реагирования входят подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании.

США заявляют о поддержке VJTF воздушными силами и другими боевыми ресурсами.

VJTF состоит из сухопутных войск, военно-воздушных, морских и специальных сил и является частью 40-тысячных Сил реагирования НАТО. Чтобы разделить бремя высокой боевой готовности, ведущую бригаду VJTF ежегодно выставляет другое государство. В 2018 году это была Италия, а в 2019 - Германия.


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