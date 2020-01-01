Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Новогодняя ночь в Брюсселе: сожженные автомобили, аресты 01.01 15:54   MIGnews.com

Новогодняя ночь в Брюсселе: сожженные автомобили, аресты

Бельгийские правоохранители провели 185 административных и 26 судебных арестов в течение новогодней ночи в Брюсселе.

В течение новогодней ночи в бельгийской столице сожгли около 20 автомобилей и один скутер. Также пожарным пришлось ликвидировать несколько пожаров, вызванных поджогами мусорных баков.

"Это впечатляющие цифры, но полиция быстро вмешалась в очень разных местах. Проблемы в одном из районов не успели набрать обороты. У нас сложилось впечатление, что нам удалось не допустить ухудшения ситуации до уровня прошлого года ", – сказал представитель полиции Брюсселя Оливье Слосс, пишет EN24.

Не обошлось в новогоднюю ночь в Брюсселе и без пострадавших.

Так, в одном из районов незначительные ранения получили две полицейских, которые смогли продолжить работу после оказания им помощи.

Кроме того, неизвестный получил ножевое ранение на станции Беккант около 2 ночи, его состояние тяжелое.

Также неизвестные забросали камнями один из трамваев, разбив в нем все окна, на площади Сен-Пьер был разрушен автобусную остановку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:20
Польша взяла командование силами реагирования НАТО
16:02
Полицейского обвинят в насильственном задержании харедим
15:28
МИД Израиля предостерег от поездок в Южную Африку
15:26
Конфликт между ХАМАС и Исламским Джихадом
14:53
КНДР намерена испытать новейшее оружие  
14:02
Турция передала ПА "османские архивы"
13:45
Лига арабских государств против "вмешательства в Ливию"
13:01
"Нетаниягу может законно требовать иммунитета"
12:27
Иран и Россия активизируют сотрудничество на Ближнем Востоке
11:42
В Израиле живет 9,14 миллиона человек
11:31
Оборонный бюджет США на 2020 год: какие планы на Россию?
11:14
Либерман: правый блок распался
10:29
В Великобритании мужчина-трансгендер родил ребенка
09:20
Задержанный в Москве: я думал, что закончу как Иссахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus