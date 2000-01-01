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В галерее Tate Modern атаковано творение Пикассо 01.01 22:10   MIGnews.com

В галерее Tate Modern атаковано творение Пикассо

Мужчина атаковал картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", хранящуюся в лондонской галерее Tate Modern.

Обвинение предъявлено 20-летнему Шакилу Мэйси. Несмотря на то, что он не признал своей вины, суд отказал ему в залоге, оставив под стражей до предварительного слушания, которое состоится 30 января.

Галерея не сообщает, какой вред был нанесен произведению искусства. Известно лишь, что картину сорвали со стены, пишет Newser.

Картина была написана в Париже в мае 1944 года в последние месяцы нацистской оккупации. Считается, что на ней изображено любовницу Пикассо Дору Маар. Картина оценена в сумму 20 млн фунтов.


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