01.01 22:10 MIGnews.com
В галерее Tate Modern атаковано творение Пикассо
Мужчина атаковал картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", хранящуюся в лондонской галерее Tate Modern.
Обвинение предъявлено 20-летнему Шакилу Мэйси. Несмотря на то, что он не признал своей вины, суд отказал ему в залоге, оставив под стражей до предварительного слушания, которое состоится 30 января.
Галерея не сообщает, какой вред был нанесен произведению искусства. Известно лишь, что картину сорвали со стены, пишет Newser
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Картина была написана в Париже в мае 1944 года в последние месяцы нацистской оккупации. Считается, что на ней изображено любовницу Пикассо Дору Маар. Картина оценена в сумму 20 млн фунтов.
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