01.01 08:20 MIGnews.com

Ночной клуб в Стамбуле расстрелял "Санта-Клаус"

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В ночь на Новый Год террорист атаковал ночной клуб Reina в Стамбуле.Клуб расположен в престижном районе Ортакой на берегу Босфора.Террорист был одет в костюм Санта-Клауса. На момент атаки в клубе было 700 человек. Очевидцы, в противоположность официальной версии, утверждают, что террористов было двое.В результате атаки погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших - 16 иностранцев и один офицер полиции. Полицейский был убит перед входом в клуб до начала бойни.Террорист ушел с места атаки, его по-прежнему разыскивают.Турецкие власти запретили публикацию информации об атаке.Губернатор Стамбула Васип Сахин заявил: "Террорист с автоматической винтовкой… брутально и варварски совершил эту атаку, расстреливая людей, единственной целью которых было отпраздновать Новый Год и повеселиться".Сахин заявил, что речь идет о "террористической атаке", но не сказал, кто за ней стоит. на настоящий момент никто не взял на себя ответсвенность за теракт.