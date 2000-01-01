Ночной клуб в Стамбуле расстрелял "Санта-Клаус"

В ночь на Новый Год террорист атаковал ночной клуб Reina в Стамбуле.
Клуб расположен в престижном районе Ортакой на берегу Босфора.
Террорист был одет в костюм Санта-Клауса. На момент атаки в клубе было 700 человек. Очевидцы, в противоположность официальной версии, утверждают, что террористов было двое.
В результате атаки погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших - 16 иностранцев и один офицер полиции. Полицейский был убит перед входом в клуб до начала бойни.
Террорист ушел с места атаки, его по-прежнему разыскивают.
Турецкие власти запретили публикацию информации об атаке.
Губернатор Стамбула Васип Сахин заявил: "Террорист с автоматической винтовкой… брутально и варварски совершил эту атаку, расстреливая людей, единственной целью которых было отпраздновать Новый Год и повеселиться".
Сахин заявил, что речь идет о "террористической атаке", но не сказал, кто за ней стоит. на настоящий момент никто не взял на себя ответсвенность за теракт.