01.01 03:13 MIGnews.com

Теракт в Стамбуле

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Как минимум 35 человек погибло и около 40 получили ранения в результате теракта: который произошел в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1-е января.Террорист сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент встречали Новый год около 600 человек. По словам очевидцев он был не один и что то выкрикивал по арабски.Сообщается, что люди в панике прыгали в Босфор.На данный момент полиция эвакуирует пострадавших, о местонахождении террориста не сообщается