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Теракт в Стамбуле | Фото: Thinkstock01.01 03:13   MIGnews.com

Теракт в Стамбуле

Как минимум 35 человек погибло и около 40 получили ранения в результате теракта: который произошел в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1-е января.

Террорист сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент встречали Новый год около 600 человек. По словам очевидцев он был не один и что то выкрикивал по арабски.

Сообщается, что люди в панике прыгали в Босфор.

На данный момент полиция эвакуирует пострадавших, о местонахождении террориста не сообщается
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