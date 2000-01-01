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YouTube 01.01 21:52   MIGnews.com

Умер бывший министр Яаков Неэман

Бывший министр Яаков Неэман умер в воскресенье, 1 января, в возрасте 77 лет.

Ведущий юрист, Неэман, был назначен министром финансов и дважды министром юстиции, несмотря на то, что он не был депутатом Кнессета.

Из-за обвинений в злоупотреблениях своим положением, Неэман был вынужден уйти в отставку со своего первого срока на посту министра юстиции, хотя все обвинения против него были впоследствии отклонены. Он вернулся на пост 11 лет спустя, когда ему удалось привлечь больше судей к правовой системе, и бороться с торговлей людьми.

Узнав о смерти бывшего министра, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал Неэмана "одним из ведущих юристов в стране, острым умом, с теплым еврейским сердцем".
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