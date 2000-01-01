02.01 06:31 MIGnews.com

Теракт в Ираке: убиты 7 полицейских

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, напали на иракский полицейский контрольно-пропускной пункт, расположенный вблизи южного города Наджаф в воскресенье, 1 января.В результате нападения боевиков погибли 7 полицейских. Нападения произошла в свете того, что правительственные силы на севере страны достигли большого прогресса против боевиков в Мосуле, их последнем крупном оплоте в Ираке.Перезахват Мосула, вероятно, означает конец для самозваного халифата группировки в районах, захваченных в 2014 году, но боевики по-прежнему способны проводить теракты.