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Арабу, передавшему телефоны Гаттасу, предъявлено обвинение | Фото: Thinkstock01.01 20:56   MIGnews.com

Арабу, передавшему телефоны Гаттасу, предъявлено обвинение

Прокурор Южного округа подал обвинительное заключение утром воскресенья, 1 января, в районный суд Беэр Шевы против Асада Дака, брата осужденного убийцы Валида Дака, который передал сотовые телефоны депутату Кнессета Базеля Гаттаса для того, чтобы Гаттас передал их террористу в тюрьму.

Согласно обвинительному заключению, брат подсудимого, Валид, был заключен в тюрьму на 31 год за убийство солдата ЦАХАЛа. Валид связывался с Асадом и депутатом Гаттасом с помощью мобильного телефона, ранее переданного в тюрьму.

Обвиняемому, Асаду Дака, было известно, что коммуникационное оборудование должно было быть передано заключенному, и что оно почти наверняка будет использоваться для нанесения вреда государственной безопасности.
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