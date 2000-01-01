01.01 20:56 MIGnews.com

Арабу, передавшему телефоны Гаттасу, предъявлено обвинение

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Прокурор Южного округа подал обвинительное заключение утром воскресенья, 1 января, в районный суд Беэр Шевы против Асада Дака, брата осужденного убийцы Валида Дака, который передал сотовые телефоны депутату Кнессета Базеля Гаттаса для того, чтобы Гаттас передал их террористу в тюрьму.Согласно обвинительному заключению, брат подсудимого, Валид, был заключен в тюрьму на 31 год за убийство солдата ЦАХАЛа. Валид связывался с Асадом и депутатом Гаттасом с помощью мобильного телефона, ранее переданного в тюрьму.Обвиняемому, Асаду Дака, было известно, что коммуникационное оборудование должно было быть передано заключенному, и что оно почти наверняка будет использоваться для нанесения вреда государственной безопасности.