01.01 20:25 MIGnews.com

ВВС САР возобновили авиаудары возле Дамаска

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Сирийские военные самолеты возобновили обстрел удерживаемой мятежниками долины Вади Барада, расположенной к северо-западу от Дамаска, в воскресенье, 1 января, после почти 24 часов без воздушных налетов. Об этом сообщили представитель мятежников й и Британская обсерватория по правам человека в Сирии в воскресенье, 1 января.Мятежники пригрозили в субботу, 31 декабря, отказаться от сделки о прекращении огня под эгидой России и Турции, которая вступила в силу в пятницу, 30 декабря, если сирийское правительство и его союзники продолжат нарушать ее.Согласно сообщениям, сотни мирных жителей покинули Вади Барада в последний день, направившись в контролируемые правительством районы поблизости.