01.01 19:53 MIGnews.com

"Стамбульский" террорист не надевал костюм Санта Клауса

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Премьер-министр Турции опроверг сообщения СМИ, утверждавшие, что террорист, который убил 39 человек в ночном клубе в Стамбуле во время празднования Нового года, был одет в костюм Санта Клауса.Премьер-министр Бинали Йылдырым заявил журналистам в воскресенье, 1 января: "Все эти сообщения – неправда. Мы знаем лишь то, что он вооруженный террорист, как мы ее знаем".Бинали Йылдырым также сообщил после посещения раненых в больнице, что нападавший атаковала сотрудников сил безопасности за пределами клуба перед массовым расстрелом внутри.Премьер-министр Турции отметил, что террорист оставил пистолет внутри клуба и спасся, "воспользовавшись хаосом".Клуб расположен в престижном районе Ортакой на берегу Босфора. На момент атаки в клубе было 700 человек. В результате атаки погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших - 16 иностранцев и один офицер полиции.Напомним, что турецкие власти опознали в одной из больниц Стамбула тело 19-летней израильтянки Лиан Захар Насер, жительницы Тира.Ранее сообщалось о том, что, по меньшей мере, 5 граждан Саудовской Аравии оказались среди 39 человек, погибших в результате террористической атаки на переполненный ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, как сообщает саудовская газета в воскресенье, 1 января.Турецкие власти начинают раскрывать улики о вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, однако до сих пор нет ясности том, кто несет ответственность за террористическую атаку, как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.