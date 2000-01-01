01.01 19:17 MIGnews.com

Бразилия: 11 погибших на новогодней вечеринке

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Вооруженный мужчина атаковал домашнюю вечеринку и убил, по меньшей мере, 11 человек и себя во время празднования Нового года в юго-восточном бразильском городе Кампинас поздно вечером в субботу, 31 декабря.Полиция в штате Сан-Паулу сообщил, что стрелок, как полагают, был возмущен разрывом со своей бывшей женой, которая была в числе тех, кто погиб. Местные СМИ сообщил, что 8-летний сын пары тоже погиб.Представитель полиции не смог подтвердить личность или возраст тех, кто погиб или был ли ребенок стрелка, личность которого до сих пор не раскрыта, в числе жертв.Местные СМИ сообщили, что в общей сложности 15 человек были расстреляны и несколько находятся в критическом состоянии.