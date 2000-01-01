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скриншот с видео 01.01 17:52   MIGnews.com

В теракте в Стамбуле погибли 5 граждан Саудовской Аравии

По меньшей мере, 5 граждан Саудовской Аравии оказались среди 39 человек, погибших в результате террористической атаки на переполненный ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, как сообщает саудовская газета в воскресенье, 1 января.

Государственная газета al-Riyadh также цитирует слова исполняющего обязанности генерального консула в Стамбуле, который сообщил, что около 10 граждан Саудовской Аравии получили ранения, добавив, что консульство пытается совместно с турецкими властями определить точное число жертв теракта.

Ранее сообщалось, что турецкие власти начинают раскрывать улики о вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, однако до сих пор нет ясности том, кто несет ответственность за террористическую атаку, как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Напомним, что турецкие власти опознали в одной из больниц Стамбула тело 19-летней израильтянки Лиан Захар Насер, жительницы Тира.
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