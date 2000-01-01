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Полиции Турции до сих пор неизвестно, кто стоит за терактом | Фото: Thinkstock01.01 16:50   MIGnews.com

Полиции Турции до сих пор неизвестно, кто стоит за терактом

Турецкие власти начинают раскрывать улики о вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек в воскресенье, 1 января, однако до сих пор нет ясности том, кто несет ответственность за террористическую атаку, как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Некоторые детали начали появляться, но власти работают над конкретным результатом", - сказал журналистам Йылдырым, когда его спросили о том, кто мог бы стоять за нападением.

"Сотрудники полиции и безопасности будут обмениваться информацией, так как она становится доступной во время следствия", - сообщил он.

Напомним, что турецкие власти опознали в одной из больниц Стамбула тело 19-летней израильтянки Лиан Захар Насер, жительницы Тира.

Насер и три ее подруги прилетели в Стамбул и пошли в клуб Raina, подвергшийся террористическому нападению прошлой ночью.
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