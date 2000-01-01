Полиции Турции до сих пор неизвестно, кто стоит за терактом
Турецкие власти начинают раскрывать улики о вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек в воскресенье, 1 января, однако до сих пор нет ясности том, кто несет ответственность за террористическую атаку, как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
"Некоторые детали начали появляться, но власти работают над конкретным результатом", - сказал журналистам Йылдырым, когда его спросили о том, кто мог бы стоять за нападением.
"Сотрудники полиции и безопасности будут обмениваться информацией, так как она становится доступной во время следствия", - сообщил он.
Напомним, что турецкие власти опознали в одной из больниц Стамбула тело 19-летней израильтянки Лиан Захар Насер, жительницы Тира.
Насер и три ее подруги прилетели в Стамбул и пошли в клуб Raina, подвергшийся террористическому нападению прошлой ночью.