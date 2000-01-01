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01.01 12:51   MIGnews.com

В ходе теракта в Стамбуле применены несколько Калашниковых

Мехмет Кочарслан, владелец ночного клуба Reina в Стамбуле, подвергшегося прошлой ночью террористическому нападению, дал интервью газете Hurryet.

По словам Кочарслана, меры безопасности в клубе были резко усилены в последние 10 дней, после того, как появились предупреждения американской разведки о возможности терактов в Турции.

Владелец клуба также сообщил о том, что нападавший использовал “автоматы Калашникова”. Это подтверждает рассказы очевидцев нападения о том, что использовал несколько автоматов.
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