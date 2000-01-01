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Стамбул: израильтянка упала на пол и получила две пули 01.01 11:57   MIGnews.com

Стамбул: израильтянка упала на пол и получила две пули

Стали известны первые подробности о гражданках Израиля, пострадавших во время теракта в Стамбуле.

Четыре молодые девушки из Тира пришли в клуб Reina в Стамбуле отпраздновать Новый Год. Одна из них ранена, одна пропала без вести.

Террорист зашел в клуб около 01:00 ночи и открыл огонь.

Отец одной из израильтянок, раненной в результате теракта в Стамбуле рассказал о произошедшем. Его 18- летняя дочь в тот момент, когда была открыта стрельба, успела упасть на пол. Она получила две пули - одну в руку и одну в ногу. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

Отец говорил с представителями израильского МИДа. Раненную, по всей видимости, через три-четыре дня переправят в Израиль.
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