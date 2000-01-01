01.01 10:30 MIGnews.com

Итоги Нового Года в Израиле: десятки пострадавших

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В ночь на Новый Год в Израиле в результате ДТП погиб один человек, десятки ранены. Большинство пострадавших получили легкие ранения.В дополнение к этому, 40 человек ранены в результате пьяных драк и потасовок в ночных клубах и дискотеках. Три человека получили ножевые ранения средней степени тяжести - в Бат-Яме, Хайфе и Ашдоде.83 тинейджера и взрослых обратились за врачебной помощью в из-за алкогольного отравления. 16 человек напились до потери сознания.