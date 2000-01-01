31.12 12:11 MIGnews.com

Продюсер Пригожин ответил критикам Пугачевой и Носкова

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Российский продюсер Иосиф Пригожин осадил всех критиков, осудивших артистов "не в форме", дающих концерты перед публикой, таких, как Алла Пугачева или Николай Носков."Для того чтобы говорить об артистах уровня Аллы Пугачевой, нужно хоть что-то в этой жизни сделать... Артист – свободный человек свободный,... он может даже умереть на сцене", - заявил Пригожин.Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов осудил "возвращение" на сцену таких исполнителей, как Алла Пугачева, София Ротару, Николай Носков. По его словам, их выступления представляют собой "печальной зрелище".