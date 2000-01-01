Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Продюсер Пригожин ответил критикам Пугачевой и Носкова 31.12 12:11   MIGnews.com

Продюсер Пригожин ответил критикам Пугачевой и Носкова

Российский продюсер Иосиф Пригожин осадил всех критиков, осудивших артистов "не в форме", дающих концерты перед публикой, таких, как Алла Пугачева или Николай Носков.

"Для того чтобы говорить об артистах уровня Аллы Пугачевой, нужно хоть что-то в этой жизни сделать... Артист – свободный человек свободный,... он может даже умереть на сцене", - заявил Пригожин.

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов осудил "возвращение" на сцену таких исполнителей, как Алла Пугачева, София Ротару, Николай Носков. По его словам, их выступления представляют собой "печальной зрелище".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:58
Подан основной судебный иск против арабского банка
12:48
На месторождении Лефиаван началась закачка газа
12:29
В Израиле назначен 21 неквалифицированный судья
12:09
Суд по делу Нетаниягу закончился, решение не принято
12:01
Причина пожара в Рамат-Гане - короткое замыкание
11:49
США устанавливают "красную линию" для Тегерана
11:29
Кац пожелал израильтянам благополучия в канун Нового года
10:58
В Рамат-Гане люди блокированы внутри горящей многоэтажки  
10:51
Ривлин: защитить избранников народа от непонятных обвинений
10:40
Экс-глава Nissan сбежал из-под домашнего ареста в Ливан
10:30
"Телефонная дипломатия" госсекретаря США
09:27
Раввин скончался в самолете после свадьбы внука
09:09
Газа: мыши съели у араба $50 тыс., но Израиль поможет
09:05
Израиль приобретет 50 истребителей F-35
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus