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Ливане отменил премьеру `Чудо-Женщины` из-за израильтянки | Фото: Olja Antic/Flickr31.05 20:22   MIGnews.com

Ливан отменил премьеру "Чудо-Женщины" из-за израильтянки

Министерство внутренних дел Ливана запретило показывать в местных кинотеатрах голливудский блокбастер "Чудо-Женщина", главную роль в котором исполнила бывшая "Мисс Израиль" Галь Гадот. Об этом 31 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в МВД и службах безопасности.

Напомним, что формально Ливан и Израиль находятся в состоянии войны, в связи с чем местное министерство экономики и торговли бойкотирует какие-либо сделки с Еврейским государством. 30 мая ведомство попросило управление общей безопасности Ливана предотвратить показ фильма в стране.

Внутренние источники в МВД сообщили AP о приказе запретить показ супергеройского боевика "Чудо-Женщина" на основании распоряжения, поступившего из управления общей безопасности.

Региональный дистрибьютор Warner Brothers заявил, что премьеру фильма, которая в большинстве крупных кинотеатров Бейрута была назначена на вечер среды, перенесли на один день, в связи с чем все сегодняшние показы были отменены за несколько часов до того.

Кампания против "Чудо-Женщины" началась в апреле, когда движение BDS направило в Министерство экономики и торговли Ливана письмо, в котором отметило участие Гадот в конкурсе красоты, службу в ЦАХАЛе и ее публичную поддержку операции "Нерушимая Скала" в Газе в 2014 году.
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