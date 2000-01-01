Ливан отменил премьеру "Чудо-Женщины" из-за израильтянки
Министерство внутренних дел Ливана запретило показывать в местных кинотеатрах голливудский блокбастер "Чудо-Женщина", главную роль в котором исполнила бывшая "Мисс Израиль" Галь Гадот. Об этом 31 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в МВД и службах безопасности.
Напомним, что формально Ливан и Израиль находятся в состоянии войны, в связи с чем местное министерство экономики и торговли бойкотирует какие-либо сделки с Еврейским государством. 30 мая ведомство попросило управление общей безопасности Ливана предотвратить показ фильма в стране.
Внутренние источники в МВД сообщили AP о приказе запретить показ супергеройского боевика "Чудо-Женщина" на основании распоряжения, поступившего из управления общей безопасности.
Региональный дистрибьютор Warner Brothers заявил, что премьеру фильма, которая в большинстве крупных кинотеатров Бейрута была назначена на вечер среды, перенесли на один день, в связи с чем все сегодняшние показы были отменены за несколько часов до того.
Кампания против "Чудо-Женщины" началась в апреле, когда движение BDS направило в Министерство экономики и торговли Ливана письмо, в котором отметило участие Гадот в конкурсе красоты, службу в ЦАХАЛе и ее публичную поддержку операции "Нерушимая Скала" в Газе в 2014 году.