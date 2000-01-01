01.02 00:14 MIGnews.com

ИИ назвал самого оригинального композитора в истории

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Исследователи из Корейского института передовых технологий при помощи математических методов оценили новизну и степень воздействия на слушателя 900 классических произведений для фортепиано, написанных 19 композиторами в период с 1700 по 1900 год.На основании проведенного при помощи искусственного интеллекта исследования наиболее оригинальным композитором в мире из творивших на протяжении трех периодов развития академической музыки – барокко, классицизма и романтизма был признан русский композитор Сергей Рахманинов.Авторы исследования пришли к выводу, что наибольшей новизной отличалась музыка эпохи романтизма (1820-1910). В своей работе исследователи создали компьютерную модель, делившую композиции на сегменты - "ключевые слова", каждое из которых состоит из трех нот. Затем различные композиции сравнивались на предмет использования определенных последовательностей этих сегментов."Наша модель позволила высчитать степень заимствования мелодий между прошлыми и будущими работами и наблюдать эволюцию западных музыкальных стилей, продемонстрировав, как известные композиторы могут влиять друг на друга", - пояснили авторы опубликованного в издании EPJ Data Science исследовании.Далее в списке композиторов по вышеназванным параметрам оказались Иоганн Бах, Иоганнес Брамс и Феликс Мендельсон.