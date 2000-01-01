31.01 09:22 MIGnews.com

Спилберг ищет будущую израильскую звезду кино

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Легендарный режиссер и продюсер еврейского происхождения Стивен Спилберг ведет поиски израильского мальчика для сьемок в своем фильме. Об этом сообщает 10-й канал израильского ТВ.Отмечается, что кастинг для сьемок в фильме пройдет именно в Израиле. Главные требования Спилберга: возраст ребенка от 6 до 8 лет, который свободно владеет английским языком. В основу сюжета ляжет история жизни еврейской общины в Италии.Фильм станет экранизацией романа "Похищение Эдгардо Мортара", который написал Дэвид Кертцер. Книга рассказывает о еврейском мальчике, которого похитили католики. События проходят в 1858 году, в городе Болонье.Также отмечается, что для прослушивания, детям, которые будут принимать участие в кастинге не нужно учить какой-либо текст. Все что требуется от мальчика, это иметь еврейскую внешность, быть смышленым, чутким и последовательным.Пока неизвестно, когда именно Спилберг собирается посетить Израиль. Однако отмечается, что он уже проводил кастинги в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне, но до сих пор не нашел достойного мальчика для роли в его картине.