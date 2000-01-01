30.10 14:22 MIGnews.com

Глава Ноах. Два вида вод потопа в жизни еврея

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В нашей недельной главе «Ноах» рассказывается о всемирном потопе, погубившим всё живое на земле. Воды потопа струились и изливались отовсюду, не давая возможности уцелеть ничему живому. И наподобие этих вод также у евреев бывают иногда всякие помехи и заботы, которые мешают ему в изучении Торы и исполнении заповедей. Воды потопа подразделялись на два вида: воды, которые поднялись из глубин земли и распространились по земле, и воды, которые излились с небес. Также заботы и помехи в жизни еврея делятся на два вида. Некоторые из них являются следствием сугубо материальных проблем, а некоторые имеют в своей основе глубокий духовный корень. Например: бывает, что еврей занят общественными делами, на пользу общества. Конечно же в таком случае он приносит важную пользу другим, но эта его деятельность не позволяет ему в полной мере заниматься Торой, отнимая у него драгоценное время. Это пример так называемой «духовной» проблемы, которая, если сравнивать её с водами потопа, напоминает нам излившиеся сверху воды.Есть множество вещей, стоящих на пути у еврея и мешающих ему изучать Тору и соблюдать заповеди. Какой же совет можно дать такому еврею? Как можно уберечься от грозящихся «вод потопа»?Так сказал Всевышний Ноаху: «Войди же в ковчег!» Баал-Шем-Тов объясняет, что «ковчег» (на иврите «тейва», то есть «буква» или «слово») — это слова Торы и молитвы. Ноаху было заповедовано войти в ковчег. Так же и каждому еврею заповедуется «войти в ковчег». «Войти» в буквы и слова Торы и молитвы и быть окружённым ими. Только когда Тора и молитва окружают еврея со всех сторон, он может быть уверенным, что ничто не сможет ему навредить! Ноах и его семья остались невредимыми в ковчеге во время потопа.По этому распорядок дня у еврея должен быть такой: утром, сразу же после пробуждения, прежде чем он выходит в большой мир, где еврей может быть окружён «водами потопа», первое действие должно быть то, что еврей произносит: «Благодарю тебя, Владыка всего живого и существующего в мире, за то, что возвратил Ты мне душу мою! Велика вера моя в Тебя!» После этого произносят утренние благословения, предварительно омыв руки. В утренних благословениях мы также благодарим Всевышнего за всё, что у нас есть.И только после всего этого еврей может отправляться на работу и заниматься повседневными делами. И во время повседневной рутины необходимо помнить, что главное это изучение Торы и соблюдение заповедей. Вся повседневная работа должна представляться только как средство [для заработка на жизнь] для того, чтобы помочь еврею лучше изучать Тору, лучше молиться и лучше соблюдать заповеди.Всё вышесказанное не означает, что еврей должен запереть себя в ковчеге и не интересоваться тем, что происходит с его близкими и друзьями. Нельзя ни в коем случае говорить что мол я себя спас и какое мне дело до других евреев? Не приведи Г-сподь! Всевышний заповедовал Ноаху: «И войдёшь в ковчег ты и твои сыновья и твоя жена и жёны сыновей твоих войдут вместе с тобой». Необходимо заботиться не только о себе, но и о своей семье и о всех евреях! Еврей должен ввести в ковчег Торы не только себя, а и остальных. Необходимо оказывать влияние и на других евреев, чтобы и они вошли в ковчег Торы, чтобы и они узнали, что главная и единственная реальность, которая существует в мире это Тора и молитва, а всё остальное предназначено лишь для того, чтобы помочь еврею в его духовном служении Всевышнему!Сказали мудрецы Талмуда, что человек в разговоре должен использовать только самые «чистые» слова. Как пример они привели цитату из главы «Ноах»: «И возьми от животного кошерного, и от всякого животного, которое не является кошерным». Тора здесь использует целую фразу — «от всякого животного, которое не является кошерным» — вместо одного слова — «трефного» — которое донесло бы тот же смысл. РАШИ объясняет, что из этого указание нам следить за тем, чтобы использовать в речи только чистые слова. Тот же урок можно вывести относительно того, что мы видим. Тора, описывая инцидент с Хамом, Шемом и Яфетом пишет о последних, что «шли они отвернувшись и наготы отца своего не видели». За то, что они были так осторожны Всевышний благословил их. В этом рассказе, однако, нужно разобраться. У нас возникает вопрос: зачем, после того, как Тора сказала, что они шли отвернувшись, она уточняет, что они не видели наготы отца? Это вроде бы очевидно. Вероятно, Тора хочет донести до нас какую-то идею, о которой не так легко догадаться.Чтобы понять эту идею, необходимо вначале выучить учение Баал-Шем-Това о том, что если человек видит в другом недостаток, это значит, что этот недостаток есть в нем самом. Здесь другой человек является как бы зеркалом, в которое мы смотрим и видим там собственное отражение. Если наше лицо чисто, мы грязи там не увидим. Если же мы видим там грязь, то только потому, что наше лицо в грязи.На первый взгляд, непонятно. Ведь видно, что человек имеет недостаток. Почему же недостаток во мне, а не в нем? Объяснение состоит в том, что каждое событие в мире — это Божественное Провидение. Когда человек видит зло в ком-то, это ему послано Свыше. А поскольку Всевышний не сотворил ни одной вещи, ни одного события напрасно, то невозможно сказать, что человек увидел недостаток напрасно. Это его собственный недостаток, и его необходимо исправить. А почему таким странным способом указывают ему на его недостаток? Потому, что говорится, что любовь скрывает все недостатки, особенно любовь к самому себе. И поэтому единственный способ, который может сработать — это показать недостаток человека в другом человеке; в другом человеке он его сразу увидит. Если мы задумаемся искренне, мы поймем, что это так и есть.Но все еще есть у нас вопрос: цель еврея — не только исправить себя, но и повлиять на другого, как написано: «порицай своего друга, а если нужно, сто раз». Если так, то как же совместить две крайности — исправлять только себя, но также и помочь другому? Понять это мы сможем, когда проанализируем следующее: в Торе много раз таки используется слово «трефное», и только несколько раз используются иносказательные выражения. Когда Тора использует точные, порой и резкие слова, а когда — иносказательные смягченные выражения? Тогда, когда описывается закон, когда мы должны четко и ясно понять, как нам его выполнять, тогда Тора использует слова как «трефное, нечистое» и т.д. В случае же, когда идет какой-то рассказ, описание событий, Тора заменяет резкие слова на смягченные. Тоже самое в случае, когда мы видим, что требуется исправление своего характера и состояния товарища. Когда требуется исправление своего характера, человек должен четко и твердо работать над этим, также как при соблюдении закона. Когда же идет речь о другом, то здесь необходима мягкость; нужно думать только о том, что необходимо сделать, чтобы помочь. Если же мы только видим зло в другом человеке, то это доказывает, что это наш недостаток. То есть, поскольку Всевышний не сотворил ни одной вещи напрасно, в каждой детали, которую мы видим, есть указание для нас, а в случае, когда человек видит зло в другом, это указание двойное: посланничество в отношении другого, т.е. помочь ему, а в отношении себя — исправить недостаток, который на самом деле является своим.Теперь мы можем понять, почему Тора добавляет: «А наготы отца своего не видели». Шем и Яфет не только не видели наготы отца, но и не видели в этом недостатка. Про Хама же написано: «И увидел Хам». Хам, отец Кнаана, отличался той же горячностью и вспыльчивостью (его имя намекает на это — Хам, от слова «хамимут», что означает горячность, вспыльчивость). Поэтому он увидел зло в ситуации с отцом. Шем же и Яфет не имели в себе горячности, нетерпимости, которые отличали Хама. Поэтому они видели только свою задачу, только то, что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию.И отсюда указание для каждого из нас: когда мы видим или слышим что-то нежелательное о другом еврее, то не только нельзя говорить с другими об этом, но даже и думать. Нужно только думать о том, что необходимо сделать, чтобы помочь ему. Даже в момент, когда помогаешь, надо найти способ не видеть зла. И когда идут по этому пути Шема и Яфета, то удостаиваются благословения Всевышнего стать сосудами Торы, а Тора — это мир. Дай Б-г, чтобы мы удостоились прибывания Шхины в шатрах Шема, т.е. в Третьем Храме, благодаря любви к ближнему, как можно скорее. Двое женатых хасидов, проживавших в Меджибоше, поссорились между собой. Однажды, будучи в синагоге у Баал-Шем-Това, один из них закричал, что разорвал бы своего обидчика, как рыбу. Баал-Шем-Тов приказал своим ученикам взяться за руки и встать рядом с ним, закрыв глаза. Баал-Шем-Тов положил свои святые руки на плечи двух учеников. стоявших рядом с ним. Неожиданно ученики закричали от великого ужаса: они увидели, как вышеупомянутый хасид разрывает, как рыбу, того, с кем поссорился.Это ясно показывает, что каждое действие порождает результат, одетый в материальные одеяния или [одетый в одеяния] духовные, которые можно зафиксировать только высокими и тонкими чувствами.