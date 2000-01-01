30.10 14:33 MIGnews.com

Продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Продюсер Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.По его словам, весь контент был отдан артистам в безвозмездное пользование. За исключением двоих, с которыми идут судебные споры.Также Фадеев сообщил о реструктуризации лейбла и создании небольшой компании, нацеленной на "эксклюзивность и результат". По словам продюсера, отныне он будет представлять одного или двух артистов, а не 30, как раньше.