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Продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами 30.10 14:33   MIGnews.com

Продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Продюсер Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.

По его словам, весь контент был отдан артистам в безвозмездное пользование. За исключением двоих, с которыми идут судебные споры.

Также Фадеев сообщил о реструктуризации лейбла и создании небольшой компании, нацеленной на "эксклюзивность и результат". По словам продюсера, отныне он будет представлять одного или двух артистов, а не 30, как раньше.



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