Продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Продюсер Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.
По его словам, весь контент был отдан артистам в безвозмездное пользование. За исключением двоих, с которыми идут судебные споры.
Также Фадеев сообщил о реструктуризации лейбла и создании небольшой компании, нацеленной на "эксклюзивность и результат". По словам продюсера, отныне он будет представлять одного или двух артистов, а не 30, как раньше.