30.09 12:52 MIGnews.com

Провокационный мемориал кардиналу в Иерусалиме

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Историк Холокоста профессор Гидеон Гриф просит Папу Франциска, Президента Израиля Реувена Ривлина и Премьер-министра Биньямина Нетаниягу убрать мемориальную доску в старом городе Иерусалима, посвященную хорватскому кардиналу Алоизию Степинацу.Кардинал является противоречивой фигурой в истории Балкан из-за его поддержки фашистского режима усташей времен Второй мировой войны в Независимом Государстве Хорватия (НДГ). Он участвовал в геноциде евреев, сербов и рома на территории страны во время войны. Мемориальная доска Степинацы находится в австрийском хосписе – самопровозглашенном первом пансионе для христианских паломников в Иерусалиме, который открыл свои двери в Старом городе в 1863 году.Церковная собственность появилась с помощью католических властей из тогдашней Австрийской империи."Эта доска является провокационной. Она заявляет, что мы хотим, чтобы его считали благородным человеком, но мы знаем, что это не так, – говорит профессор Гидеон Гриф, чьи исследования о нацистском лагере смерти Освенцим легли в основу фильма "Сын Саула", получившего Оскар. – Я думаю, что это агрессивный шаг, чтобы заставить нас думать о злодее как о добросердечном человеке".Гриф также известен своей работой по исследованию хорватского лагеря смерти Ясеновац, в котором убили 600 000 сербов.Израильское Министерство иностранных дел отказалось комментировать вопрос о целесообразности установки мемориальной доски Степинаце. Неясно, проводились ли консультации с кем-либо в израильском правительстве до того, как было принято это решение. Посольства Хорватии и Сербии в Израиле также не предоставили официальных ответов на заявленную проблему.