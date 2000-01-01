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30.07 16:50   MIGnews.com

В Лоде найдена 1700-летняя мозаика

В Лоде обнаружили древнюю мозаику, возраст которой составляет 1700 лет. В частности, археологами был найден мозаичный пол. Находку обнаружили в прошлом месяце перед началом строительства нового археологического центра, посвященного найденным мозаикам римского и византийского периода в 1996 году.

"Мозаику из Лода" признали одним из ярких примеров мозаичного искусства позднеримской эпохи. Так, обнаруженный мозаичный пол сохранился в хорошем состоянии и поразил археологов своей красотой, пишет газета "Исраэль Хайом".

Отмечается, что древний мозаичный пол, украшенный изображениями рыб, птиц и сказочных зверей, выложенных из мельчайших камней. Его разобрали и направили на реставрацию, чтобы не мешать началу строительных работ.


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