30.05 11:11 MIGnews.com

Храм Гроба Господя в Иерусалиме отреставрируют

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Противостояние новым израильским законам и налогам сплотило греко-православную, католическую и армянскую церкви, которые решили объединится в многомилионном плане, сообщает газета Гаарец. Эти три церкви, отвечающие за храм Гроба Господня, заявили, что они договорились о начале масштабной реконструкции самого святого христианского места Иерусалима.В понедельник прошло выступление лидеров Греческой Православной, Католической и Армянской церквей. На нём было объявлено, что стартует проект по восстановлению фундамента и пола церкви, где, по мнению многих христиан, Иисус был распят, погребен и воскрес.Примерная стоимость реставрации храма оценивается десятками миллионов долларов США. На помощь в этом деле откликнулся король Иордании Абдалла, однако он не сказал какой суммой сможет помочь. Также финансировать решил и Ватикан, который внёс 500 000 евро.Сложность работ стоит в том, что в архитектурном ансамбле церкви находятся сооружения разных периодов. Большая часть сохранившегося здания была построена в период крестоносцев, который начался почти 1000 лет назад.«Этот проект приходит сразу после положительного результата проекта по восстановлению самой Святой Гробницы. Он отмечает и подтверждает неизменную приверженность общин поддержанию и восстановлению этого святейшего места, которое в своем молчании и простоте красноречиво провозглашает саму суть нашей веры», - говорится в совместном заявлении церковных лидеров.