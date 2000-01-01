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Ришон ле-Цион празднует День Победы | Фото: Йоси Альтерман01.05 04:50   MIGnews.com

Ришон ле-Цион празднует День Победы

День победы над нацистской Германией с 2000 года имеет в Израиле статус официального праздника, закрепленный в Законе о статусе и правах ветеранов Второй мировой войны.

Большинство ветеранов, проживающих сегодня в Ришон ле-Ционе – выходцы из бывшего СССР, солдаты Красной армии, доблестно воевавшие с нацистами. Муниципалитет города с огромным уважением относится к их подвигу и хочет воздать им заслуженные почести.

Ришон ле-Цион празднует День Победы

9 мая в Ришон ле-Ционе состоятся народные гуляния, посвященные Дню Победы. Принять участие в этом празднике, который начнется в Ган а-Мошава в 18:00, приглашены все горожане. В программе вечера – стрельба по мишеням в духе того времени, музей редких предметов периода Второй мировой, будка, «историческая» фотостудия, где можно будет сделать снимок на память, концерт симфонического оркестра Ришон ле-Циона.

В 19:30 начнется парад "Бессмертный полк" с участием ветеранов и жителей города в сопровождении оркестра. Парад завершится на главной сцене в Ган а-Мошава, где пройдет праздничный концерт. Ведущий вечера - Илья Аксельрод.

Ришон ле-Цион празднует День Победы

Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих: «Я приглашаю всех жителей города на празднование Дня Победы, это бесценный культурный и образовательный опыт».

Заместитель мэра Максим Бабицкий, который продвигал инициативу праздника, сказал, что мэр с радостью поддержал идею проведения подобного мероприятия. Бабицкий отметил, что задача муниципалитета – не только устроить торжество для всех, но и привлечь к нему молодое поколение, ребят, которые не знакомы с историями ветеранов: «Это не праздник репатриантов из бывшего СССР, это праздник всего народа».

Стоит отметить, что в Ришон ле-Ционе работает клуб ветеранов, в котором состоит сейчас 30 человек.


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