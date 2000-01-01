30.04 06:49 MIGnews.com

Герои, спасавшие других ценой собственной жизни

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Как и каждый год в День памяти жертв Холокоста и героизма Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) и мировой центр Бней-Брит проведут единственную в своем роде церемонию памяти, которая посвящена евреям, спасавшим других евреев от нацистов. Мероприятие состоится 2 мая 2019 в лесу Кдошим у мемориала Мегилат ха-Эш. В 10:00 прозвучит сирена памяти, и после минуты молчания начнется митинг, в котором примут участие около 300 новобранцев пограничных войск, а также около 300 воспитанников курсов армейской подготовки и учеников старших классов из Иерусалима и окрестностей.В этом году главной темой мероприятия станет подвиг евреев – членов Комитета спасения евреев Бельгии. В мероприятии примут участие председатель ЕНФ-ККЛ Даниэль Атар, председатель всемирного центра Бней-Брит д-р Хаим Кац, командир военной академии пограничных войск подполковник Йегуда Йегошуа, посол Бельгии в Израиле Оливье Белль (Olivier Belle) и Мишель Вербер, сын основателей подпольной организации, спасавшей евреев Бельгии, Абоша и Шифры Вербер.В ходе церемонии будут вручаться памятные награды – «От ха-мациль ха-йехуди», учрежденные Всемирным центром «Бней-Брит» совместно с комиссией по увековечиванию подвига евреев, спасавших других евреев во время Холокоста (JRJ). Эти награды будут присуждены ключевым фигурам в Комитете спасения евреев Бельгии – Абошу и Шифре Фарбер, Даде и Полине Троцкий-Мосинский, Герцу и Хаве Йошпе, Аврааму Менстеру, Давид Фердману, Хаиму-Пинкусу и Палле Перельман и Йосефу Штернгольду. Также особые награды будут присуждены героям, спасавшим евреев в других странах – Шраге Дгани, Мирьям-Мане Зайдман и Якову Сегальчику. Многих, конечно, уже нет в живых, поэтому награды будут вручены их родственникам.Дани Атар, готовясь к церемонии, отметил: «Задача еврейского народа – вечно помнить подвиг, совершенный в страшные дни Холокоста, и не забывать об уроках Холокоста. И главный урок состоит в том, что только сильное и процветающее государство Израиль может стать залогом того, что этого больше никогда не повторится. Сегодня антисемитизм снова поднимает голову, и мы снова и снова становимся свидетелями этому в наши дни. Мы должны бороться с антисемитизмом во всех его формах, чтобы гарантировать безопасность каждого еврея, где бы он ни проживал. Увековечение памяти тех, кто, рискуя жизнью, спасал других не менее важно. Мы благодарны им за их подвиг, который доказывает, что даже в самые темные времена можно сохранить человеческое достоинство, проявлять человечность и верность гуманистическим идеалам. Многие евреи обязаны жизнью этим героям. И мы хотим сказать им «спасибо».Лес Кдошим, который был посажен ЕНФ-ККЛ в память о жертвах Холокоста (6 миллионов деревьев в память о 6 миллионах погибших) прилегает к мемориальному комплексу Яд ва-шем. Церемония в память о евреях, которые в годы Холокоста, рискуя собственной жизнью, спасали своих соплеменников от нацистов, стала уже традицией. Она проводится 17-й год подряд. И каждый год на церемонии рассказывается еще одна история героизма и самопожертвования. Мемориал Мегилат ха-Эш - крупнейший из совместных проектов Бней-Брит и ЕНФ-ККЛ, и это первый мемориал, основанный в Израиле в память о Холокосте в начале 1950-х годов, до «Яд ва-шема».Комитет по защите евреев Бельгии был создан в сентябре 1942 года. В августе 1942 года гестапо в оккупированных Брюсселе и Антверпене начало «охоту» на евреев. Целью комитета была подпольная деятельность по спасению как можно большего количества евреев. В Комитет вошли евреи самого широкого идеологического спектра: коммунисты, ревизионисты, общие сионисты, члены левых групп «Поалей-Цион» и «Цеирей-Цион», среди них были как бельгийские, так и иностранные подданные, светские и религиозные, были в Комитете и неевреи. Комитет вел разъяснительную работу, чтобы убедить евреев не выполнять указания юденрата, а вместо этого уйти в подполье. Комитет пытался мобилизовать на сторону евреев общественное мнение в Бельгии, чтобы смягчить преследования. Некоторые члены Комитета занимали должности в местном юденрате и тайно передавали информацию в Комитет. В заслугу Комитета входит спасение почти 4000 еврейских детей, около половины всех еврейских детей в Бельгии переживших Холокост. Они оказали помощь в спасении жизней 10 тысяч взрослых. Искали надежные убежища, изготавливали поддельные документы. Эта деятельность поставила под угрозу жизнь активистов Комитета, некоторые были арестованы и погибли в лагерях смерти.Комитет действовал под эгидой «Фронта независимости», самой значительной организации сопротивления, созданной в Бельгии в марте 1941 года. Во время немецкого вторжения 10 мая 1940 года в Бельгии проживало около 66 000 евреев, и только 10% из них были гражданами Бельгии. 34 801 из них были арестованы во время Холокоста (5092 детей в возрасте до 16 лет). Погибли 28 902 человека (44% всех бельгийских евреев). 24 906 из них были заключены в тюрьму - обычно на несколько дней - в транзитном лагере в Мехелен-Малине, и оттуда они были депортированы двадцатью восемью транспортами в Освенцим начиная с лета 1942 года. Только 1337 выжили в лагерях. Число активистов в Комитете достигло 300, они создали впечатляющую административную систему, занимающуюся финансированием, подделкой документов и талонов на питание, подпольной прессой и укрытием евреев. Основное отделение комитета было в Брюсселе. 55% бельгийских евреев, которые остались в живых, выжили благодаря героической деятельности членов Комитета по защите евреев под эгидой «Фронта независимости» и поддержке части местных жителей Бельгии, среди которых было много священнослужителей.