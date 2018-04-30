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Легендарная группа ABBA отказалась от новых концертов | Фото:01.05 04:28   MIGnews.com

Легендарная группа ABBA отказалась от новых концертов

Легендарная шведская группа ABBA отказалась выступать для поклонников, несмотря на то что недавно участники коллектива записали новую песню и до конца года планируют выпустить еще одну.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает Daily Star со ссылкой на менеджера артистов Горела Хансера, передает Лента.ру.

По данным издания, вместо Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад на сцену будут "выходить" их голографические двойники.

Представитель шведских музыкантов отметил, что они будут выглядеть в нем так же, как на пике популярности в 1979 году.

Уточняется, что транслировать двухчасовое голографическое шоу Abbatars будет телеканал "Би-би-си" в Британии, а также по всему миру в конце 2018 года.

Напомним, поп-группа написала две новые композиции, и эксперты музыкальной отрасли заявили, что коллектив мог бы заработать рекордные суммы — вплоть до одного миллиарда фунтов стерлингов по итогу возможного мирового турне.
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