31.03 01:27 MIGnews.com

Из-за путаницы на "Оскаре" ужесточили правила вручения

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Организаторы премии "Оскар" продолжат пользоваться услугами компании по подсчету голосов киноакадемиков PriceWaterhouseCoopers, несмотря на разгоревшийся на последней церемонии вручения премий скандал из-за ошибочного объявления лауреата, когда вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".Напомним, что виновником путаницы в PriceWaterhouseCoopers был назван управляющий партнер компании Брайан Куллинан. Согласно опубликованному заявлению, он перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.Президент компании PriceWaterhouseCoopers Шерил Бун Исаакс написала в письме к организаторам "Оскара", что в компании введены новые правила, в частности, запрещающие использование любых мобильных устройств за кулисами церемонии.Согласно новым правилам компании, в церемонии теперь будут принимать участие не два, а три сотрудника PriceWaterhouseCoopers. Третий сотрудник будет находиться в комнате режиссера на протяжении всей церемонии вручения.