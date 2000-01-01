Из-за путаницы на "Оскаре" ужесточили правила вручения
Организаторы премии "Оскар" продолжат пользоваться услугами компании по подсчету голосов киноакадемиков PriceWaterhouseCoopers, несмотря на разгоревшийся на последней церемонии вручения премий скандал из-за ошибочного объявления лауреата, когда вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".
Напомним, что виновником путаницы в PriceWaterhouseCoopers был назван управляющий партнер компании Брайан Куллинан. Согласно опубликованному заявлению, он перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.
Президент компании PriceWaterhouseCoopers Шерил Бун Исаакс написала в письме к организаторам "Оскара", что в компании введены новые правила, в частности, запрещающие использование любых мобильных устройств за кулисами церемонии.
Согласно новым правилам компании, в церемонии теперь будут принимать участие не два, а три сотрудника PriceWaterhouseCoopers. Третий сотрудник будет находиться в комнате режиссера на протяжении всей церемонии вручения.