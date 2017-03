30.03 11:03 MIGnews.com

Cо Стивена Кинга требуют 500 млн. долларов за плагиат

Популярного писателя Стивена Кинга обвиняют в плагиате – неназванный создатель комиксов The Rook утверждает, что "король ужасов" украл его идею для создания образа главного героя для своего фэнтези-цикла "Темная башня".Как пишет портал TMZ, на нарушение авторского права у Кинга требуют компенсировать весьма немалую сумму – 500 миллионов долларов.Истец приводит в подтверждение своих слов неопровержимые, на его взгляд, доказательства – помимо того, что у его Рестина Дэйна и кинговского Роланда Дескейна одинаковые инициалы, персонажи обладают рядом поразительно схожих черт – они оба являются квази-бессмертными героями романтических приключений, которые путешествуют во времени и борются с монстрами.Герои даже одеваются похоже – в ковбойский наряд, хоть Роланд Дескейн вовсе не с Дикого Запада. Кроме того, в обоих сериях присутствуют похожие башни.Стоит отметить, что в то время, как первый роман из серии "Черная башня" Кинга вышел в 1982 году - за год до того, как завершился выпуск The Rook. Всего вышло более 5 миллионов выпусков комиксов. Ранее сам Кинг признавал, что читал The Rook.