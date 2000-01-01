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`Чудо-Женщина` побеждает BDS в Ливане 29.05 12:17   MIGnews.com

"Чудо-Женщина" побеждает BDS в Ливане

Международная антиизраильская кампания продолжает усиленно трудиться над запретом показа в Ливане голливудского блокбастера "Чудо-Женщина" с израильтянкой Галь Гадот в главной роли. Однако особых успехов на этом поприще им достичь не удалось.

На фоне активной промокампании с участием актрисы в различных дневных и вечерних американских телешоу, в Facebook-сообществе "Кампания бойкота сторонников Израиля в Ливане" (The Campaign to Boycott Supporters of Israel in Lebanon) опубликовала второй пост, в котором назвала показ трейлеров фильма с Гадот нарушением ливанского законодательства.

Свою деятельности активисты начали еще в апреле, написав письмо в бюро по бойкоту Израиля, в котором напомнили, что Галь Гадот – бывшая Мисс Израиль, служила в ЦАХАЛе и поддерживала операцию "Нерушимая Скала".

По этому поводу ливанские кинематографисты призвали киноманов покупать билеты заранее.
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