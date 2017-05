29.05 12:17 MIGnews.com

"Чудо-Женщина" побеждает BDS в Ливане

Международная антиизраильская кампания продолжает усиленно трудиться над запретом показа в Ливане голливудского блокбастера "Чудо-Женщина" с израильтянкой Галь Гадот в главной роли. Однако особых успехов на этом поприще им достичь не удалось.На фоне активной промокампании с участием актрисы в различных дневных и вечерних американских телешоу, в Facebook-сообществе "Кампания бойкота сторонников Израиля в Ливане" (The Campaign to Boycott Supporters of Israel in Lebanon) опубликовала второй пост, в котором назвала показ трейлеров фильма с Гадот нарушением ливанского законодательства.Свою деятельности активисты начали еще в апреле, написав письмо в бюро по бойкоту Израиля, в котором напомнили, что Галь Гадот – бывшая Мисс Израиль, служила в ЦАХАЛе и поддерживала операцию "Нерушимая Скала".По этому поводу ливанские кинематографисты призвали киноманов покупать билеты заранее.