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скриншот с видео29.04 14:56   MIGnews.com

В Эстонии продадут крепость, построенную при Николае I

Правительство Эстонии приняло решение продать с аукциона морскую Батарейную крепость в Таллине, построенную в 1840 году по указу императора Николая I, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Комплекс Батарейной крепости является архитектурным и историческим памятником. Поиск достойного применения пустующей крепости идет уже многие годы.

Государство заинтересовано в том, чтобы разрушение исторического комплекса было остановлено, а в процессе развития этой недвижимости и сам комплекс, и морское побережье в его окрестностях остались бы открытыми для людей. Комплекс из соображений безопасности закрыт для посетителей с октября 2016 года.

"Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря", — говорится в сообщении.

Строительство этой морской крепости началось в 1828 году по приказу российского императора Николая I. Изначально ее планировалось использовать как артиллерийскую батарею, чтобы отражать возможные атаки с моря. В этом качестве крепость функционировала после окончания ее строительства в 1840 году, передает РИА Новости.
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