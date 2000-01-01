29.04 14:56 MIGnews.com

В Эстонии продадут крепость, построенную при Николае I

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Правительство Эстонии приняло решение продать с аукциона морскую Батарейную крепость в Таллине, построенную в 1840 году по указу императора Николая I, сообщила пресс-служба кабинета министров.Комплекс Батарейной крепости является архитектурным и историческим памятником. Поиск достойного применения пустующей крепости идет уже многие годы.Государство заинтересовано в том, чтобы разрушение исторического комплекса было остановлено, а в процессе развития этой недвижимости и сам комплекс, и морское побережье в его окрестностях остались бы открытыми для людей. Комплекс из соображений безопасности закрыт для посетителей с октября 2016 года."Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря", — говорится в сообщении.Строительство этой морской крепости началось в 1828 году по приказу российского императора Николая I. Изначально ее планировалось использовать как артиллерийскую батарею, чтобы отражать возможные атаки с моря. В этом качестве крепость функционировала после окончания ее строительства в 1840 году, передает РИА Новости.