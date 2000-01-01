29.03 13:29 MIGnews.com

Раскрыт секрет якобы пустого саркофага

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Исследователи из Австралии обнаружили останки мумии в прежде считавшемся саркофаге возраст, которого составляет 2,5 тысяч лет.По сообщениям Би Би Си, последние 150 лет саркофаг простоял в университетском музее Сиднея. В музейном реестре считалось, что он пустой, а поэтому его не открывали вплоть до прошлого года.Археолог и сотрудник музея Николсона при Университете Сиднея Джейми Фрейзер заявил, что это "был волнующий момент".По словам ученых, мумия до этого была повреждена. Скорее всего, саркофаг вскрывали расхитители могил.Уточняется, что это один из четырех саркофагов, вывезенных из Египта Чарльзом Николсоном примерно в 1860 году.По словам Фрейзера, поскольку он выглядел довольно непримечательно, египтологи не уделяли ему особого внимания.На данный момент специалисты пытаются индентифицировать мумию, примерно 10% останков которой обнаружены в саркофаге, поврежденном искателями могильных сокровищ.