Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Раскрыт секрет якобы пустого саркофага 29.03 13:29   MIGnews.com

Раскрыт секрет якобы пустого саркофага

Исследователи из Австралии обнаружили останки мумии в прежде считавшемся саркофаге возраст, которого составляет 2,5 тысяч лет.

По сообщениям Би Би Си, последние 150 лет саркофаг простоял в университетском музее Сиднея. В музейном реестре считалось, что он пустой, а поэтому его не открывали вплоть до прошлого года.

Археолог и сотрудник музея Николсона при Университете Сиднея Джейми Фрейзер заявил, что это "был волнующий момент".

По словам ученых, мумия до этого была повреждена. Скорее всего, саркофаг вскрывали расхитители могил.

Уточняется, что это один из четырех саркофагов, вывезенных из Египта Чарльзом Николсоном примерно в 1860 году.

По словам Фрейзера, поскольку он выглядел довольно непримечательно, египтологи не уделяли ему особого внимания.

На данный момент специалисты пытаются индентифицировать мумию, примерно 10% останков которой обнаружены в саркофаге, поврежденном искателями могильных сокровищ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:38
Задержан террорист, пытавшийся задавить солдат в Гренобле
14:23
Посол США в Израиле: Вашингтон не пытается заменить Аббаса
14:17
В Израиле появился шестой провайдер мобильной связи
13:53
В Париже прошел марш против антисемитизма
13:15
Дело 4000: арестован выдававший себя за детектива Лахав 433
12:56
"Эль Аль" подает в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией
12:32
BDS требует от Netflix прекратить показ сериала "Фауда"
12:07
Видео: палестинцы жгут инженерную технику ЦАХАЛа
11:44
Группу французских солдат пытались задавить в Гренобле
11:33
Новая вакцина вылечила от рака 97% мышей
11:14
Вена отказалась высылать дипломатов РФ
11:05
"Если Аббас не хочет в переговоров, то мы найдем другого"
10:52
Жизнь в пробках
10:33
Депутат Мерец сравнил харедим с обезьянами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus