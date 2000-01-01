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29.03 23:37   MIGnews.com

Netflix составил рейтинг самых страшных фильмов

Стриминговый американский сервис Netflix составил список самых страшных фильмов, куда вошли 10 картин. Пользователи назвали данные киноработы настолько страшными, что их невозможно досмотреть до конца.

Лидером рейтинга стала кинолента "Лихорадка" 2016 года. Сюжет фильма рассказывает о группе молодых людей, которые арендовали домик в лесу, а после чего стали жертвами страшного вируса.

Второе место занял фильм "Парк резни" также снятого в 2016 году. На третьем месте расположилась кинолента "Заклятие" 2013 года.

В ТОП-10 вошли также такие фильмы как "Человеческая многоножка", "Иерусалим", "Варварская Мексика", "Пираньи 3D", "Сырое, Зубы" и "Пустота".
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