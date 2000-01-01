30.03 03:53 MIGnews.com

Джорджа Майкла похоронили через 3 месяца после смерти

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В Лондоне состоялись похороны британского музыканта Джорджа Майкла, который скоропостижно скончался в декабре прошлого года в возрасте 53 лет. "Би-би-си" пишет, что его семья сообщила, что на похоронах, которые состоялись через три месяца после смерти певца, присутствовали только родственники и близкие друзья."Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. Семья и близкие друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом на небольшой, закрытой церемонии", - говорится в заявлении семьи музыканта.Семья Джорджа Майкла поблагодарила поклонников музыканта за любовь и поддержку.Напомним, что певец скоропостижно скончался на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря. Доктора и следователи установили, что смерть наступила в результате естественных причин.