Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Спустя 3 месяца после смерти, Джорджа Майкла похоронили30.03 03:53   MIGnews.com

Джорджа Майкла похоронили через 3 месяца после смерти

В Лондоне состоялись похороны британского музыканта Джорджа Майкла, который скоропостижно скончался в декабре прошлого года в возрасте 53 лет. "Би-би-си" пишет, что его семья сообщила, что на похоронах, которые состоялись через три месяца после смерти певца, присутствовали только родственники и близкие друзья.

"Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. Семья и близкие друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом на небольшой, закрытой церемонии", - говорится в заявлении семьи музыканта.

Семья Джорджа Майкла поблагодарила поклонников музыканта за любовь и поддержку.

Напомним, что певец скоропостижно скончался на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря. Доктора и следователи установили, что смерть наступила в результате естественных причин.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:45
Названы самые затратные в производстве продукты
02:35
Муж Дженнифер Энистон изменяет ей с 28-летней
01:20
Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям
23:29
Латвийский депутат отказался ездить в лифте назло России
22:38
В теле питона нашли пропавшего индонезийца  
21:51
Германия задумалась о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России
21:38
Аббас назвал условия для мира с Израилем
21:09
Назван новый глава Совета национальной безопасности Израиля
20:33
В Ираке уничтожен "министр здравоохранения" ISIS
19:45
С 11 июля: рабочая неделя короче на час
19:26
Скандал в "Эгед": водитель выкинул инвалида из автобуса  
19:15
Сильный шекель: Израильтяне активно покупают за границей
18:54
Махмуд Ахмадинежад предсказал крах США
18:36
Банк Израиля против урезания налогов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus