29.01 13:16 MIGnews.com

Глава Бо. Не ходите к египтянам в гости!

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בס"דДа здравствует любавический ребе король Мошиах во веки веков!!!Рубрику ведет раввин Даниэль БулочникВ недельной главе Торы «Бо» рассказывается о том, как Всевышний наказал египтян Десятью Казнями.Самая последняя и самая страшная казнь была истребление первенцев. Всевышний приказал евреям помазать кровью косяки домов (12:13): «И будет кровь вам знаком на домах, в которых вы (пребываете); и увижу Я кровь, и миную вас, и не будет среди вас мора пагубного, когда Я поражать буду (первенцев) на земле Египетской».Из слов «и не будет среди вас» РАШИ заключает, что мор будет только среди египтян. Ведь если египтянин был в доме у еврея, то мы могли бы решить, что он спасется. Поэтому сказано: «не будет среди вас мора», но будет среди египтян, которые в ваших домах. Но если кто-либо из евреев находился в доме у египтянина, мы могли бы понять, что он будет покаран, как хозяин дома. Поэтому сказано: «и не будет на вас мора».Отсюда понятно, что во время казни первенцев были евреи, которые оставили египтян у себя дома и были евреи, которые даже пошли в дома к египтянам! И это несмотря на то, что они знали о злодействе египтян еще во время когда «встал новый фараон в Египте»! Евреи уже видели, как Всевышний наказал египтян девятью казнями, но несмотря на это еврей пригласил египтянина к себе в дом!Тем более что это был не простой египтянин, а первенец, и чтобы понравится ему, еврей пригласил его к себе домой, посадил во главе стола, дал ему документ, что он еврей и сказал ему — ты мой брат. А так как сам этот еврей стесняется своего еврейства, то он не сказал египтянину, что тот может принять еврейство.Но, скорее всего, речь идет о еврейском доме, где есть кровь на косяках — знак, что в этом доме еврей и хозяин дома ест пасхальную жертву и мацу. То есть в личной жизни это религиозный еврей, но когда мы смотрим, кто сидит у него дома, то видим: египтянин. Когда ангел видит кровь на косяках двери, он не может догадаться, что там прячется египтянин и поэтому сам Всевышний должен прийти и разобраться. Что Он обнаруживает: во главе стола сидит египтянин, а еврей подносит ему пасхальную жертву! Давай решать: если ты религиозный еврей, ведь ты ешь пасхальную жертву, то ведь Моше запретил не-евреям есть ее, а если тебе безразличны слова Моше, то зачем ты ешь мацу? Что же касается евреев, которые пошли в дома к египтянам: евреи ведь хорошо помнили как египтяне издевались над ними и уже Всевышний наказал их девятью казнями и Моше сказал, что вот-вот будет десятая — казнь первенцев и это последние мгновения галута... и вот-вот Всевышний освободит их, но несмотря на это, есть еврей, который не хочет быть среди евреев — он идет в дом к египтянину и подвергает свою жизнь опасности. Ведь этот еврей не учил комментарий РАШИ и не знает что, даже находясь в доме египтянина, евреи не пострадали, но, несмотря на это, он подвергает свою жизнь опасности. Но так как «не смотря на то, что еврей согрешил, он остается евреем», Всевышний пошел в дом египтянина и освободил находящегося там еврея!Рассказывается также о евреях, которые не хотели сделать себе обрезание до тех пор, пока не пришло время есть пасхальную жертву. Только когда они почувствовали запах жареного мяса, и у них пробудился аппетит, а так как Моше сказал, что необрезанным ничего не дадут, тогда они пришли к Моше и сказали, что они согласны сделать обрезание. Но до этого они были в доме египтян! Нечто похожее мы видим и сегодня. Несмотря на то, что Моше говорит «Вот идет Мошиах» и наступает Геула, приходят евреи у которых есть чувство раболепия перед не-евреями, гонятся за ними и вводят в еврейский дом как еврея.Когда ребенку рассказывают историю продажи Йосефа, ему становится так жалко Йосефа, что он начинает плакать. Но на следующий год, когда ему снова рассказывают эту историю, он недоумевали: как же Йосеф согласился идти к братьям, когда уже в прошлом году его продали в рабство? То же самое и у нас. Всевышний уже наказал египтян десятью казнями, но еврей все идет в дом египтянина!Как мы пришли к такому? Когда нарушают заповедь «не прибавляйте», тогда это приводит к тому, что нарушают заповедь «не убавляйте». Говорят, что сейчас начинается Геула, но сразу после этого отдают землю арабам, нефть, границы. Никогда не было такого, чтобы евреи пресмыкались перед гоями, а ведут себя так,не из-за гоев, а сами евреи так решили, что нужно себя вести. Это, то же поведение, что было в Египте.Содержание беседы Любавичского Ребе Короля Мошиаха с министром транспорта Моше Кацавом 14 Швата 5752 (19 января 1992) года: Когда Моше Кацав зашел в кабинет, Ребе пожал ему руку и не отпускал ее в продолжение всей беседы. Он благословил израильского министра на успешную деятельность во имя единства евреев, Торы и Всевышнего. Затем Ребе сказал: Последнее время до меня доходят странные и пугающие слухи о решении правительства Израиля отдать некоторые части территории страны. Сейчас пока говорят о программе на 5 лет, называемой «автономия». Но на самом деле совершенно неважно, как это называют и чем объясняют, поскольку подобные разговоры и идеи подпадают под категорический запрет Торы: «Не позволяй им жить у себя» («Дварим» 7:2). Это означает, что запрещено передавать какие бы то ни было части Земли Израиля народам мира. А эти разговоры в конце концов приведут к реальной отдаче частей территории Израиля. Да и сами по себе подобные разговоры — это отрицание Всевышнего, Торы, Земли Израиля и ее святости.Идея «программы автономии» — это первый шаг, ведущий к отдаче частей территории Израиля, причем не только маленьких частей, но и крупных, таких, как Иудея, Самария, Газа, Хеврон, Иерусалим и т.д., а это уже представляет реальную опасность для жизни! Еще раз повторяю: неважно, что об этом думают и говорят евреи и чем они это объясняют. Важно, как понимают это народы мира, а они понимают это именно как начало процесса отдачи части территорий и провозглашения палестинского государства. Вы ведь понимаете арабский — так спросите арабов, и они скажут вам, что программу «автономии на 5 лет» они понимают как передачу им части территории Израиля для устройства на ней палестинского государства. Сами разговоры об автономии — поношение Всевышнего и святынь. То, что в Израиле есть евреи, не соблюдающие Тору и заповеди, касается только их самих лично, но в данном случае речь идет об открытом объявлении правительством Израиля войны Всевышнему и Его Торе. Все эти объяснения, что «речь идет только о самоуправлении в области образования, сельского хозяйства и т.д., но не внешней политики и безопасности», и что это «только пробный камень» — все это только дипломатические уловки, впрочем, не мне вам объяснять, вы сами разбираетесь в этом лучше меня. Но речь не о дипломатии, а о вышеназванных разговорах о передаче частей территории Израиля, об одном только обсуждении подобных вещей! Это поношение Всевышнего, это против Всевышнего и Его Торы. И совершенно неважно, какие дипломатические «деликатесы» изготовят из этого сами евреи.Что же касается того, что «в связи с алией из России нам необходимы американские займы, и поэтому нужно учитывать мнение правительства США», то это уже реальный шаг по направлению к отдаче частей территории Израиля. Кроме того, это только лишнее доказательство того, что они даже и не скрывают, что причина всех их действий — мнение других народов и давление извне. Значит, когда впоследствии такое давление вновь возникнет, они снова ему уступят, и этому уже не будет конца, как уже бывало в прошлом: как только делалась какая-либо уступка, давление сразу усиливалось. Невозможно, чтобы еврей, верящий во Всевышнего и Его Тору, стал, не дай Б-г, соучастником в подобных делах и поставил свою подпись под таким решением. Уж лучше пусть падет правительство, чтобы в Израиле вовсе не было еврейского правления! Уж если все это делается из-за давления народов мира, то будет лучше, если изначально нееврейское правительство будет решать судьбу земли Израиля, чтобы еврейские подписи не стояли под подобными решениями.Вы, конечно, знакомы с господином Менахемом Бегином, который вначале не соглашался на условия Кемп-Дэвидского договора, был категорически против, но в конце концов начал делать уступки и, насколько известно, раскаивался в том, что отдал часть израильской территории. Можно понять, по крайней мере, когда такое делают люди, не верящие во Всевышнего... Но когда верующие люди подписываются под отдачей частей земли Израиля, это уже поношение Всевышнего! Шамир верит во Всевышнего и в святость земли Израиля, и поэтому непонятно, как он может говорить о вещах, истинное значение которых — отдача частей земли Израиля!? Безопасность земли Израиля в руках Всевышнего, и если мы сами будем вести себя как надо, нам не о чем будет беспокоиться. Они пока говорят только о пяти годах, потому что боятся признаться честно, что хотят отдать часть Израиля, но надо сказать, что их намерения ясны, и в конце концов они их осуществят. По моим предположениям Шамир знает это, и даже лучше меня.У Шамира есть много заслуг перед землей Израиля начиная еще с периода до образования государства. Когда землей Израиля правили другие народы, он сражался против этого. А теперь он же говорит об отдаче им части территорий. Короче говоря, Шамир должен немедленно отменить решение и прекратить всяческие разговоры об автономии. Я боролся за то, чтобы у власти стояло правительство Шамира. И так же, как я делал все возможное, чтобы главой правительства стал Шамир — если события продолжат развиваться в том же направлении — я, Менахем-Мендель Шнеерсон, буду первым, кто со всей остротой выступит против Шамира и за падение его правительства! Последствия того, что не прислушались к указаниям Ребе Короля Мошиаха известны всем. Да услышим мы хорошие новости обо всем этом, и чтобы разговоры велись только о святости земли Израиля и народа Израиля!Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.Желаем приятного просмотра.Посетите наш сайт: www.moshiach.ru