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Джордж Мартин опубликует рассказ из мира `Игры престолов` | Фото: Gage Skidmore/Flickr30.01 01:38   MIGnews.com

Джордж Мартин опубликует рассказ из мира "Игры престолов"

Джордж Мартины, автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", по которой сняли популярный фэнтези-сериал "Игра престолов", выпустит новый рассказ, действие которого разворачивается в мире его самого известного произведения, передает NME.

Сообщается, что он выйдет в составе сборника из пятнадцати рассказов, который будет называться "Книга мечей".

Как сообщают фанаты, в рассказ могут войти отрывки из более ранних произведений писателя "Принцесса и королева" и "Принц-мошенник".
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