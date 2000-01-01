30.01 01:38 MIGnews.com

Джордж Мартин опубликует рассказ из мира "Игры престолов"

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Джордж Мартины, автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", по которой сняли популярный фэнтези-сериал "Игра престолов", выпустит новый рассказ, действие которого разворачивается в мире его самого известного произведения, передает NME.Сообщается, что он выйдет в составе сборника из пятнадцати рассказов, который будет называться "Книга мечей".Как сообщают фанаты, в рассказ могут войти отрывки из более ранних произведений писателя "Принцесса и королева" и "Принц-мошенник".